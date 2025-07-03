Над американским штатом пронесся гигантский водяной смерч

В американском штате Огайо заметили водяной смерч. Об этом сообщает телеканал Fox8.

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Гигантский воронкообразный вихрь пронесся над над озером Эри недалеко от залива Сандаски. Как передает портал Gismeteo, водяные смерчи необычны для летнего сезона и чаще встречаются осенью. Большой опасности они не представляют: ветер быстро слабеет и, как правило, рассеивается еще до того, как приблизится к берегу. Тем не менее фиксировались случаи, когда такой вихрь превращался в наземный смерч.

Ранее о смерчах предупредили жителей Кубани. Опасные явления могут возникнуть в том числе и в Сочи. Вместе со смерчами в Краснодарский край придут проливные дожди, из-за чего уровень воды в реках может повыситься.