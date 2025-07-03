Стало известно о попытке бегства членов семьи главы «Южуралзолота»

После обысков на объектах ПАО «Южуралзолото группа компаний» (ЮГК) члены семьи президента компании Константина Струкова попытались вывести со счетов миллиардные суммы, после чего планировали вылететь за рубеж. Об этом сообщает Telegram-канал 74.RU со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

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Сообщается, что силовики не допустили реализации этих планов.

До этого Генпрокуратура РФ подала иск об обращении в доход государства 100% долей в уставном капитале «Южуралзолота».

2 июля стало известно, что сотрудники управления ФСБ по Челябинской области и Следственного комитета России провели обыски в офисах «Южуралзолота». В ходе работы силовики выявили нарушения правил охраны окружающей среды, промышленной безопасности и эксплуатации промышленных объектов в Челябинской области. В результате, по информации ведомств, водоохранная зона была загрязнена, а экологическая обстановка ухудшилась.

Правоохранители отметили, что также обыски прошли на территории шахты Центральная.