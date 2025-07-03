В Анталье недалеко от аэропорта произошел лесной пожар

В Анталье в районе Муратпаша в лесной зоне вспыхнул пожар. Как сообщает агентство DHA огонь бушует в микрорайоне Эрменек, расположенном недалеко от международного аэропорта города.

Пожар начался около двух часов назад на узкой полосе леса в черте города. Прямой угрозы жилым кварталам нет, однако на них периодически идет дым от пожара.

В районе работает пожарная авиация. От зоны возгорания до моря порядка 3,5 км, поэтому вертолеты могут достаточно оперативно забирать воду и сбрасывать ее на огонь. На земле также принимаются меры для взятия пожара под контроль. В этих мерах участвуют как пожарные, так и полиция, использующая для тушения машины-водометы для разгона манифестаций.

О возможных пострадавших или эвакуации населения пока информация не поступала.