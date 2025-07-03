Взрыв прогремел в Луганске. Инцидент произошел на улице Тараса Шевченко, сообщают «Известия» со ссылкой на местные СМИ.

Пока что неясно, как именно произошел взрыв. В социальных сетях распространяются видеозаписи с места событий. По данным источника РИА Новости в силовых структурах, в результате произошедшего погиб один человек.

«Инцидент произошел недалеко от краеведческого музея, где проходило открытие выставки, посвященной операции "Поток"»,— говорится в публикации.

Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что один мирный житель погиб, еще семь получили ранения в результате атак украинских БПЛА по республике. В частности, по его словам, в Сватовском районе на трассе под Петровском вражеский беспилотник ударил по гражданскому автомобилю. Погиб 18-летний мирный житель, еще трое получили тяжелые ранения.