В Чикаго при стрельбе у клуба погибли три человека

В результате стрельбы возле ночного клуба в центре Чикаго (штат Иллинойс) погибли не менее трех человек, еще шестнадцать получили ранения. Об этом в четверг, 3 июля, сообщает CBS News.

Инцидент произошел вечером 2 июля, когда, по предварительной информации, неизвестные открыли огонь из автомобиля по людям, вышедшим из клуба.

Правоохранительные органы проводят расследование. Личности стрелявших и возможные мотивы пока не раскрываются, передает телеканал.

В американском городе Солт-Лейк-Сити, штат Юта, произошла стрельба во время демонстрации. По данным полиции города, один человек находится в критическом состоянии. Полиция задержала одного человека после происшествия. Инцидент произошел во время общенациональной акции протеста «No Kings» против политики президента США Дональда Трампа, проходившей в Солт-Лейк-Сити.

Несколько сотен человек в субботу, 14 июня, провели марш по центру американской столицы с призывом к отставке президента США Дональда Трампа. Участники выкрикивали нецензурную брань в адрес американского лидера, а также скандируют лозунги «Трамп должен уйти сейчас же».