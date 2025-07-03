Таксистка избила пассажирку из-за одной просьбы

В Москве пассажирка обвинила женщину-водителя такси в нанесении побоев за просьбу сделать музыку в машине потише. Об этом в четверг, 3 июля, сообщили в соцсети.

— Пассажирка отказалась выходить — тогда таксистка выволокла ее и избила прямо на улице, — проинформировали в Telegram-канале Readovka.

Севшая в машину такси женщина попросила водителя убавить звук, на что получила отказ. Во время поездки таксистка также вела автомобиль неосторожно, что вызвало недовольство пассажирки.

Пострадавшая обратилась в полицию и написала в поддержку сервиса перевозок. Как отметила женщина, водитель такси не прекратил свою работу.

Ранее инцидент, связанный с таксистом, произошел в Челябинске. Водитель задушил пассажирку и закопал ее тело в лесу. В отношении его возбудили уголовное дело.