Школьница продала телефон и бесследно исчезла

Волонтерская организация "Лиза Алерт" опубликовала сообщении о розыске 14-летней школьницы Дарьи Новиковой из Челябинска. Девочка пропала еще 27 июня. Она продала телефон и по некоторым данным уехала в Екатеринбург и перестала выходить на связь.

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Издание Е1 со ссылкой на родственников школьницы сообщает, что до этого из дома девочка не уходила и с родителями у нее конфликта не было. Тетя Даши предполагает, что племянница все заранее спланировала со своими друзьями. Она продала телефон в Челябинске и поехала с ними в Екатеринбург, но с какими целями - неизвестно.