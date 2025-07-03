Потолок обрушился на посетителей в торговом центре Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО). Об этом в четверг, 3 июля, сообщили в Telegram-канале Shot.

По предварительным данным, конструкция не выдержала по причине обильных дождей. Все случилось в ТЦ «Оазис Плаза» в городе Нягани.

Посетители на фудкорте разбежались, как только услышали треск над головами. На данный момент в потолке огромная дыра.

Никто из людей не пострадал, уточнили в публикации.

Другой случай произошел в начале июня, когда часть кирпичной кладки обрушилась с фасада 17-го этажа жилого дома в Чебоксарах, повредив два автомобиля. Кроме того, в середине января потолок и фрагменты фасада обрушились в помещении, где находится бассейн одной из школ Владивостока.