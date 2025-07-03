СК арестовал имущество главы отдела управления стройнадзора Минобороны РФ

Следственный комитет (СК) РФ наложил арест на имущество главы отдела управления государственного архитектурно-строительного надзора Минобороны Юрия Кожевникова. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе главного военного следственного управления ведомства.

Сообщается, что уголовное дело в отношении Кожевникова заведено по факту получения взяток во время выполнения государственного оборонного заказа.

По данным следствия, в период с 2018 по 2020 годы обвиняемый за деньги и другое имущество выдавал заключения о разрешении ввода в эксплуатацию построенных объектов представителям коммерческих организаций, которые заключили с госзаказчиком многомиллионные контракты на строительство в Калининградской области.

Уточняется, что в результате преступления контракты не выполнялись в соответствии с их условиями, а Минобороны РФ понесло ущерб в особо крупном размере.

«Военными следователями в целях обеспечения приговора в части штрафа, гражданского иска и имущественных взысканий на земельные участки, принадлежащие Кожевникову, наложен арест», — передает агентство сообщение следователей.

В марте суд приговорил к тюремному сроку и штрафу бывших сотрудников выставочного центра «Патриот» по делу о получении особо крупной взятки. В 2021–2024 годах фигуранты дела получили от работников ИП «Куваева» взятку более чем на 27,5 млн рублей за покровительство при выполнении работ.