Брат задержанного в Баку Софронова прокомментировал его арест

Двоюродный брат Сергея Софронова, который ранее был арестован в Баку, высказался о произошедшем. Он дал комментарий «Известиям».

Напомним, что в Азербайджане были задержаны восемь россиян по делу о транзите наркотиков из Ирана и киберпреступлениях. Они были взяты под стражу на четыре месяца. На видеозаписи, сделанной в ходе судебного заседания, можно заметить, что у мужчин на лицах видны следы ударов и гематомы. Один из задержанных — Сергей Софронов.

По словам Владимира Скворцова, двоюродного брата задержанного, он разговаривал с родственником в последний раз вечером 29 июня. Как утверждает Скворцов, Сергей был в хорошем настроении. Они планировали переговорить по телефону на следующий день, однако Софронов не вышел на связь.

«Сейчас с ним связаться не удается. Мы не можем поговорить напрямую, не знаем даже, как он себя чувствует», — заявил собеседник издания.

Он рассказал, что в полиции Баку долго не давали никакой информации. Лишь позже матери арестованного удалось поговорить со следователем и адвокатом. Только тогда стало известно, что он находится в тюрьме под следствием. Срок заключения — до четырех месяцев.