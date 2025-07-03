Петербург накроет первое за 160 лет наводнение

В Санкт-Петербурге в предстоящую пятницу, 4 июля, ожидается крайне редкое природное явление - июльское наводнение. Об этом сообщил в своем Telegram-канале главный синоптик Северной столицы Александр Колесов. По его словам, это "исторический момент для города".

Угроза наводнения станет результатом уникальной погодной ситуации.

- В связи с прохождением циклона ожидается усиление сильнейшего западного ветра, что не характерно для летнего периода, про шквалы я сейчас не упоминаю. В связи с такой траекторией циклона в Санкт-Петербурге ожидается наводнение, - заявил Колесов.

Он пояснил, что ветер с запада начнет усиливаться утром в пятницу и сохранится в течение большей части дня. Порывы ветра на акватории Финского залива будут достигать 20-25 м/с, что приведет к нагону воды по направлению к Санкт-Петербургу. В самом городе будет тоже сильный ветер, в порывах до 20 м/с.

- Наводнение ожидается в районе 6-9 утра 4 июля, максимум подъема воды вероятного наводнения до 170-190 см будет несколько позднее, до обеда, - спрогнозировал главный синоптик.

Он высказал уверенность в том, что из-за наводнения придется закрывать защитные сооружения на дамбе в Финском заливе.

"Но высокую воду в Неве и каналах мы все равно увидим, так как сильный ветер этому будет способствовать", - добавил специалист.

Например, уровень воды у водного поста "Горный институт" может подняться до 130-140 см.

Как столица России стала «Венецией»

По данным Гидрометцентра Петербурга, за всю историю города в июле было всего одно наводнение - 12 июля 1865 года. Завтра впервые за 160 лет в Петербурге вновь сложатся условия для необычного природного явления.

А сегодня, 3 июля, горожане и гости Петербурга наслаждаются очень теплой погодой. Максимальная температура достигнет +26...+28 градусов. Но холодный атмосферный фронт уже приближается к городу и придет в самом конце дня - начале ночи. Начнутся кратковременные дожди и грозы, усилится ветер.