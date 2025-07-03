Ребенок погиб в запертой на солнцепеке машине

В США девятилетняя девочка скончалась после того, как мать оставила ее в раскаленной машине и ушла на работу.

Девятилетний ребенок погиб в американском штате Техас после того, как был оставлен своей матерью в раскаленном автомобиле.

Известно, что родительница оставила свою дочь, оставив ей немного воды и частично открыв окна. Отмечается, что в этот день температура воздуха достигла 36 °C.

Согласно имеющимся данным, 36-летняя женщина должна была приступить к работе в строительной компании в 6:00 утра и закончить ее в 14:00.

На Сейшелах россиянина, чей ребенок умер на жаре в машине, лишили свободы на 2,5 года

Как отметили в местной полиции, неизвестно, приходила ли мать к транспорту в течение дня, чтобы проверить ребенка.

Однако в 15:15 на месте инцидента уже находились сотрудники экстренных служб, чтобы оказать необходимую помощь пострадавшей. Позже ее доставили в медицинский центр, но девочка скончалась. Об этом проинформировали Daily Mail.

В настоящее время мать ребенка задержана. Уточняется, что правоохранительные органы не исключили возможность предъявления ей обвинения.