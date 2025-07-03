Медиков прооперировали после нападения пациента с ножом в Иркутске

Двум сотрудникам иркутской поликлиники, пострадавшим при нападении пациента с ножом, сделали операции, сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Кобзев в своем Telegram-канале заявил, что жизни пострадавших ничего не угрожает, однако обе женщины остаются в стабильно тяжелом состоянии в реанимационном отделении.

По информации областного Минздрава, взрослая поликлиника городской больницы № 8, где произошло происшествие, продолжает работу без изменений. Рабочий процесс в учреждении не был нарушен, медицинская помощь пациентам оказывается в полном объеме.

Ранее сообщалось, что в результате нападения мужчины с ножом на персонал городской больницы №8 Иркутска двое сотрудников получили тяжелые травмы и были госпитализированы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после того, как 24-летний мигрант напал на бригаду медиков в Москве.