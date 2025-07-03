Мошенники обманули пенсионерку на 11 миллионов рублей

Пенсионерку в Москве обманули телефонные мошенники. Сумма ущерба превысила 11 миллионов рублей, сообщила 3 июля «Вечерней Москве» руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

— Пенсионерка, действуя по указанию аферистов, передавала курьерам по кодовому слову свои сбережения в рублях и иностранной валюте и переводила на якобы безопасные счета ранее снятую наличность. За 20 дней общения с мошенниками женщина лишилась более 11 миллионов рублей, — рассказала Нефедова.

Женщина попалась на удочку аферистов после того, как поверила позвонившим ей по видеосвязи мошенникам, которые представились сотрудником службы безопасности и представителем силового ведомства. Они убедили пенсионерку в том, что ее сбережения находятся в опасности, поэтому следует перевести деньги на безопасный счет. В еще большее заблуждение пострадавшую ввели подставные сотрудники банка, узнавшие у женщины всю необходимую информацию о накоплениях.

Ранее стало известно о том, что телефонные мошенники присвоили себе 10 миллионов рублей, которые получили от жены бывшего министра путей сообщения России Николая Аксененко.