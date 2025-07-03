Напавший в Иркутске с ножом на медиков ранее лечился в психдиспансере

Мужчина, напавший с ножом на персонал иркутской поликлиники, ранее проходил лечение в психоневрологическом диспансере. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

"Нам подтвердили [в диспансере], что ранее он был на лечении", - сказал собеседник агентства.

В четверг утром вооруженный ножом и газовым баллончиком пациент напал на персонал поликлиники горбольницы №8 в Иркутске. Пострадали заместитель главного врача и секретарь. Женщины прооперированы, сейчас их жизни ничего не угрожает, но состояние их стабильно тяжелое, сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в своем Telegram-канале.

Полицейские задержали мужчину. Следственные органы СК России по региону возбудили уголовное дело о покушении на убийство. На видео задержания, которое опубликовала пресс-служба ГУ МВД по региону, мужчина говорит полицейским, что собирался убить врача, потому что его "лишили права на жизнь". Ранее ряд СМИ заявлял, что задержанный неоднократно проявлял агрессию в отношении работников этой поликлиники.