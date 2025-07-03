Битцевский маньяк в колонии продолжает страдать от алкоголизма

Александр Пичушкин, известный как битцевский маньяк, продолжает страдать от алкоголизма в колонии для пожизненно осужденных. Об этом в четверг, 3 июля, сообщил Telegram-канал Shot.

— Диагностированный у него синдром зависимости от алкоголя 2-й стадии перешел в «вынужденную ремиссию», но иногда Александр Пичушкин жалуется, что его снова сильно тянет к спиртному, — передает Telegram-канал.

Уточняется, что мужчина набрал лишний вес, ему диагностировали «предожирение». Также у маньяка развилась пресбиопия обоих глаз и он не видит предметы, расположенные вблизи. Из-за болезни он6 отказывается работать на швейном станке.

Ранее Замоскворецкий суд Москвы отказался удовлетворить прошение Александра Пичушкина о переводе из исправительной колонии строгого режима «Полярная сова» в колонию Мордовии. На слушании присутствовала мать осужденного.

Криминалист Михаил Игнатов в свою очередь заявил, что маньяк должен быть изолирован от общества пожизненно в самых жестких условиях. По его словам, Пичушкин должен быть расстрелян и закопан где-то в неизвестном месте.