В Озерске арестовали начальника учебного спасательного центра МЧС

В Озерске (Челябинская область) сотрудники ФСБ и военные следователи задержали начальника ФГКУ «Уральский учебный спасательный центр МЧС России» полковника Андрея Скульдицкого. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник.

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Уточняется, что с 2022 года по март 2024 года, задержанный использовал труд своих подчиненных в личных целях — для строительства дома на личном участке.

Скульдицкого обвинили в превышении полномочий по ч. 3 ст. 286 УК РФ ( «Превышение должностных полномочий»), его арестовали на два месяца, до 29 августа.

В конце января в суд направил дело бывшего замглавы МЧС РФ Павла Барышева о мошенничестве. Уточняется, суд отказал обвиняемому и его адвокату в удовлетворении ходатайства об изменении меры пресечения на более мягкую, не связанную с содержанием под стражей.

Уголовное дело на Барышева было возбуждено по ч. 4 ст. 159 и ч. 1 ст. 303 УК РФ. К текущему моменту сотрудники ведомства завершили расследование и установили, что в 2017–2019 годах экс-чиновник подделал и представил в суд документы о наличии у него права на обеспечение жилым помещением.