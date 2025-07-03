В Санкт-Петербурге силовики предотвратили теракт. Об этом сообщили в ФСБ России.

«ФСБ России в городе Санкт-Петербурге пресечена деятельность гражданки России, 2002 года рождения, причастной к подготовке террористического акта по заданию украинских спецслужб», — отметили в ведомстве.

Девушку задержали, когда она закладывала под машину сотрудника оборонного предприятия бомбу.

По данным ведомства, в прошлом году через мессенджеры они вышла на контакт с представителем спецслужбы Украины и заявила о готовности поучаствовать в диверсионно-террористической деятельности. За это она ждала получение гражданства одной из стран ЕС.

По заданию куратора задержанная наносила проукраинские надписи в общественных местах Московского региона и попыталась поджечь объект железнодорожной инфраструктуры.

В апреле она приехала в Санкт-Петербург, где наблюдала за сотрудником одного из оборонных предприятий с целью последующего подрыва его автомобиля.

Возбуждено уголовное дело сразу по нескольким статьям.

Ранее жительницу Нижегородской области обвинили в госизмене за связь с Украиной.