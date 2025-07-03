Мать и няня оставляли "закладки" на детских площадках в Подмосковье

В подмосковном Серпухове задержаны молодая мать и няня, которые оставляли "закладки" с наркотиками во время прогулок с ребенком.

Две гражданки среднеазиатской республики оставляли "закладки" с мефедроном на детских площадках, рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

При задержании у женщин обнаружили три свертка с порошком. В ходе осмотра квартиры – еще 106 свертков.

Две иностранки прятали закладки на детской площадке в подмосковном Серпухове

На допросе одну из женщин спросили, почему она решила стать наркокурьером, на что она ответила: "деньги надо было очень".

Возбуждено уголовное дело. Задержанные заключены под стражу.