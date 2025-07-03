Гризли растерзал велосипедиста в районе нацпарка в США
Медведь гризли напал на велосипедиста и растерзал его в районе национального парка Глейшер в американском штате Монтана. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на телеканал Fox News.
Как уточняется, пострадал сотрудник правоохранительных органов Лесной службы США Брэд Трит. Он со своим знакомым передвигался на велосипеде по тропе в национальном лесу Флатхед.
Там гризли сбил мужчину с велосипеда. Его знакомому удалось спастись и поехать за помощью. Однако, когда представители власти прибыли на место случившегося, животное уже растерзало Трита.
По данным телеканала, в 1998 году три зверя также растерзали сотрудника этого нацпарка и частично его съели.
Ранее в Индии леопард растерзал пятилетнего ребенка на глазах у его дедушки. Трагедия произошла на территории фермерского хозяйства в поселении Диндори Шивар. Ребенок находился вместе со своим дедушкой, когда леопард атаковал мальчика и утащил его примерно на 300 метров.