Гризли растерзал велосипедиста

Медведь гризли напал на велосипедиста и растерзал его в районе национального парка Глейшер в американском штате Монтана. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на телеканал Fox News.

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Как уточняется, пострадал сотрудник правоохранительных органов Лесной службы США Брэд Трит. Он со своим знакомым передвигался на велосипеде по тропе в национальном лесу Флатхед.

Там гризли сбил мужчину с велосипеда. Его знакомому удалось спастись и поехать за помощью. Однако, когда представители власти прибыли на место случившегося, животное уже растерзало Трита.

По данным телеканала, в 1998 году три зверя также растерзали сотрудника этого нацпарка и частично его съели.

Ранее в Индии леопард растерзал пятилетнего ребенка на глазах у его дедушки. Трагедия произошла на территории фермерского хозяйства в поселении Диндори Шивар. Ребенок находился вместе со своим дедушкой, когда леопард атаковал мальчика и утащил его примерно на 300 метров.