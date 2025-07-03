Россиянку попытались убить прямо на улице: «У нее муж на СВО»

В Каменске-Уральском расследуют дело о покушении на убийство местной жительницы, которую попытались зарезать прямо на улице. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

«Председатель Следственного комитета [Александр Бастрыкин] поручил и. о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Надбитову А. Д. представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах», – сообщили там.

В пресс-группе межмуниципального отдела полиции ранее сообщали, что инцидент произошел вчера утром. Известно, что пострадавшая родилась в 1985 году. Как сообщила ее знакомая в паблике «Подслушано Каменск-Уральский», муж жертвы участвует в российской спецоперации на Украине, у пары есть взрослый сын.

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Ранее в том же паблике появилась информация, что истекающую кровью свердловчанку спас водитель проезжавшей мимо машины, который вызвал скорую помощь. Пострадавшую увезли в больницу в тяжелом состоянии: она была ранена в спину и живот. Она успела рассказать, что ее ударил ножом неизвестный мужчина.

«ФедералПресс» напоминает, что ранее житель Каменска-Уральского попытался зарезать сына своей собутыльницы. Мальчик пришел, чтобы увести мать домой, но вместо этого присоединился к застолью и поссорился с рецидивистом.