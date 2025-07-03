Уточнено число погибших в результате крушения парома у Бали

Паром затонул у берегов индонезийского острова Бали. В результате крушения погибли не менее четырех человек, сообщает "Радио 1" со ссылкой на Agence France-Presse.

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По данным издания, на пароме находилось 65 человек, среди которых было 53 пассажира. При этом 23 людям удалось спасти.

Ранее в Дагестане катер столкнулся со скалой. Инцидент произошел в Сулакском каньоне в районе гидроэлектростанции. По данным МЧС, в общей сложности на борту катера были 8 человек. В результате происшествия погибла женщина 1992 года рождения и 4 человека пострадали.

До этого в Тихом океане загорелся корабль Morning Midas, который перевозил 3 тысячи автомобилей. Инцидент произошел в 482 километрах от Аляски. Экипаж судна заметил дым на палубе и приступил к тушению. Тем не менее морякам не удалось взять огонь под контроль.

Прибывшие на место дополнительные силы эвакуировали 22 членов экипажа и перевели их на находившийся неподалеку торговый корабль. Источником возгорания могли стать аккумуляторы машин, которых было на судне примерно 800 единиц.