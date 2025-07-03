Трое погибли при пожаре на предприятии в Тамбовской области

Трагический инцидент произошел в Тамбовской области, где на одном из предприятий города Котовска ночью 3 июля вспыхнул пожар. По данным врио губернатора региона Евгения Первышова, возгорание унесло жизни трех сотрудников.

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"Погибли трое сотрудников. Еще три человека пострадали, двое из них госпитализированы", - сообщил Первышов в своем Telegram-канале.

Причины возгорания и обстоятельства трагедии устанавливаются. На месте работают следственные органы и специалисты.

Ранее сообщалось, что в Ельце Липецкой области зафиксировано падение беспилотника, вызвавшее пожар на территории местного предприятия. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.