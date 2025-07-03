В Москве арестована замглавы Росгидромета

Басманный суд столицы отправил под стражу заместителя руководителя Росгидромета Наталию Радькову, обвиняемую в особо крупных мошенничествах.

В соответствующих органах было заявлено, что суд удовлетворил требования следствия и отправил Радькову под стражу по обвинению по ч. 4 ст.159 Уголовного кодекса, передает ТАСС.

Защита чиновницы подала апелляцию на решение суда, но Мосгорсуд ее отклонил.

В Басманном суде Москвы не удалось оперативно прокомментировать информацию об аресте. Адвокат Радьковой Михаил Мушаилов воздержался от комментариев.

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