Артамонов: БПЛА попал в строящуюся секцию дома в Ельце

Беспилотник попал в строящуюся секцию многоквартирного дома в липецком Ельце, взрывной волной повредило остекление в заселенной части здания. Об этом сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

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Он отметил, что, по предварительным данным, пострадавших нет. "Взрывной волной повредило остекление в заселенной части здания", - написал глава региона в своем Telegram-канале.

По словам Артамонова, жители эвакуированы, на место происшествия прибыли все экстренные службы.

Напомним, в ночь на четверг, 3 июля, Липецкая область подверглась массированной атаке БПЛА.

В результате падения обломков дрона на частный дом погибла женщина 1954 года рождения.

Еще два человека пострадали, им оказывают всю необходимую помощь.

Артамонов отметил, что сигналы о падении обломков БПЛА поступают из разных районов Липецкой области, их сразу проверяют.