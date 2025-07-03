Число погибших при крушении парома у берегов Бали возросло

Число жертв крушения парома у берегов острова Бали (Индонезия) возросло, погибли не менее четырех человек. Об этом сообщило Agence France-Presse (AFP).

По данным агентства, из воды были спасены 23 человека, еще четыре погибли.

Ранее Associated Press сообщало о спасении 20 человек и гибели еще двоих. Всего на борту находились 53 пассажира и 12 членов экипажа.

До того в Омской области двое жителей Тевризского района утонули после того, как сильный ветер перевернул лодку.