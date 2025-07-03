Протестующие в Сербии напали на полицейских

В Белграде в ночь на четверг произошли столкновения между участниками несанкционированного протеста и полицией. Как сообщает пресс-служба МВД Сербии, во время задержания нарушителя порядка на перекрестке бульвара Короля Александра и улицы Рузвельтовой один полицейский получил травмы и был госпитализирован.

Акция началась в среду, когда студенты и оппозиционные активисты организовали шествие по центральным улицам города. Протестующие перекрывали движение, выкатывая мусорные контейнеры на проезжую часть. В ходе инцидента также был поврежден полицейский автомобиль.

По данным ведомства, на месте задержан один из участников протеста. В настоящее время проводится расследование обстоятельств происшествия.

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