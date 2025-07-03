МВД обновило список самых разыскиваемых преступников России. Что известно об их преступлениях и награде за информацию о них?

МВД России обновило список самых разыскиваемых преступников страны. Теперь в нем 11 фамилий обвиненных в совершении особо тяжких преступлений — от маньяков и киллеров до разбойников и украинских националистов. За любую информацию об их местонахождении в МВД готовы заплатить миллион рублей. Подробности о том, что известно о самых разыскиваемых преступниках России, — в материале «Ленты.ру».

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Командиры украинских националистов

Время в розыске: 3 года

Командиры украинского националистического батальона «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) 29-летний Константин Немичев и 31-летний Сергей Величко находятся в межгосударственном розыске с мая 2022 года. Следователи полагают, что они пытали военнослужащих Российской армии и расправлялись с ними с особой жестокостью.

По предварительным данным, речь идет о восьми потерпевших, однако подробности силовые структуры не раскрывают. Ранее в правоохранительных органах сообщали, что причиной возбуждения дела против уроженцев Харькова стало их появление в некоем видеоролике.

В нем участники националистических формирований простреливают ноги пленным российским военным и расправляются с ними. Немичеву и Величко предъявлены обвинения по статье 317 («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов») УК РФ. Они заочно арестованы. Инициатором розыска командиров «Азова» выступила ФСБ России.

Орский маньяк

Время в розыске: 13 лет

Уроженец Оренбургской области Валерий Андреев имел репутацию примерного семьянина и работал дальнобойщиком. В июне 2012 года в Орске пропала 18-летняя Ольга Журавлева. Следователи установили, что перед исчезновением девушка села в белый внедорожник SsangYong, водитель которого увез ее в неизвестном направлении.

Одним из двух владельцев таких машин в городе оказался Андреев, и его сразу вызвали на допрос. Сначала его отпустили за отсутствием улик, а затем провели тайный обыск в гараже и двух автомобилях подозреваемого. Там сотрудники полиции обнаружили биологические следы и замытые пятна крови, после чего вновь вызвали Андреева на допрос.

Получив повторный вызов в отдел, 55-летний Андреев пустился в бега. Сейчас его официально подозревают в расправе над восьмью женщинами и ряде изнасилований, совершенных в период с 2006 по 2013 год. Все жертвы — жительницы Орска и соседних поселков, которые пропадали в местах, расположенных по служебным маршрутам Андреева.

Коллеги Андреева, которого СМИ окрестили орским маньяком, вспоминали, что с начала нулевых он начал замыкаться в себе и старался выходить в рейсы один, отдельно от каравана фур. В 2019 году к поискам Андреева подключился Интерпол. Не исключено, что потерпевших по делу орского маньяка может быть гораздо больше.

Монах-разбойник

Время в розыске: 25 лет

Андрей Кузнецов по кличке Рыжий родился в городе Полевской (Свердловская область) в 1974 году. Он совершил два разбойных нападения, отбыл срок, а затем решил ограбить троих торговцев из Таджикистана. В феврале 1999 года 25-летний Кузнецов пошел на дело вместе с двумя подельниками.

Под видом милиционеров трое разбойников проникли в квартиру приезжих в Екатеринбурге и стали угрожать им пистолетом, вымогая деньги. В какой-то момент налетчики открыли огонь по торговцам, а затем связали их, заткнули им рты и добили выстрелами в голову. После этого Кузнецов сбежал в Москву, где совершил кражу и вновь попал в колонию.

Через некоторое время его подельников из Екатеринбурга задержали и осудили, но о причастности Кузнецова к налету правоохранительным органам оставалось неизвестно.

Освободившись, он дважды сменил фамилию (сначала на Храмова, затем на Осипова) и добрался до Среднеуральского женского монастыря

Там Кузнецов под именем отца Силуана стал служить келейником настоятеля — скандально известного ковид-диссидента и создателя секты царебожников схимонаха Сергия (Николая Романова). Тем не менее в феврале 2021 года монаха-разбойника все же вычислили и попытались задержать.

В операции приняли участие около 50 сотрудников правоохранительных органов, однако обнаружить келейника им не удалось — он успел сбежать. С тех пор о нем ничего не известно.

Главарь банды киллеров

Время в розыске: 16 лет

Криминальный авторитет Николай Емельянов по кличке Емеля в 2002 году создал одну из самых жестоких организованных преступных группировок в современной истории России. После ликвидации смотрящего за Брянской областью — вора в законе Бориса Петрушина (Барыга) — влияние группировки, помимо региона, распространилось на Смоленск и Калугу.

В ОПГ Емели существовала специальная бригада киллеров — их руками главарь избавлялся от всех неугодных. На счету банды -- около 60 расправ, совершенных на территории России и Белоруссии, в том числе над криминальными авторитетами Мерабом Табагуа и Алексеем Крюковым, а также над Андреем Бадией — конкурентом Емели в сфере угона машин.

Из соображений конспирации Емельянов никогда не держал связь с киллерами напрямую — общение шло через посредников, которых позже убирали. Отчасти благодаря этому, а также наличию покровителей в высших эшелонах местной власти, лидеру ОПГ долгое время удавалось скрываться от правосудия.

Все изменилось в 2013 году, когда его группировку разгромили, а сам Емельянов незадолго до этого пустился в бега. Розыск 63-летнего криминального авторитета продолжается до сих пор.

У него есть только один шанс избежать пожизненного: добровольно сдаться правоохранительным органам Евгений Кузин полковник полиции, заместитель начальника управления МВД по раскрытию преступлений и сопровождению уголовных дел, вызвавших большой общественный резонанс

Заказчик покушения на судью

Время в розыске: 16 лет

В ноябре 2008 года неизвестный ранил председателя Самарского областного суда Любовь Дроздову, которая садилась в служебный автомобиль, ожидавший ее у подъезда. Преступник открыл огонь из зеленой Chevrolet Niva, после чего нажал на газ и скрылся.

Пуля попала судье в живот и застряла в позвоночнике. Она несколько месяцев провела в реанимации, но врачи сумели ее спасти

Изначально следствие отрабатывало несколько версий, так как на тот момент Дроздова вела ряд громких судебных процессов. Как выяснилось, покушение действительно было связано с одним из недавних дел. Незадолго до нападения судья признала незаконной продажу земельного участка в Самаре, который приобрел под строительство коттеджей бизнесмен Владимир Кириллов.

Право собственности на данный участок судом было признано незаконным на том основании, что сделка по отчуждению земли была проведена без участия мэрии Самары. Проще говоря, был произведен самозахват Сотрудник Самарской областной прокуратуры Цитата по изданию «Коммерсантъ»

Следователи выяснили, что Кириллов после неудачных попыток вернуть участок нанял знакомого Сергея Африкяна для расправы с Дроздовой. Тот тщательно готовился к исполнению преступления: приобрел спортивный пистолет системы Марголина, а затем неделю следил за судьей, изучая маршрут ее передвижения.

За свои действия он получил от заказчика 100 тысяч долларов (1,5 миллиона рублей по курсу 2008 года). С 2009 года и до сих пор 69-летний Владимир Кириллов находится в розыске.

Мурманский подрывник

Время в розыске: 23 года

Уроженец города Иваново Дмитрий Мамонов в школе был тихим и неприметным подростком. Окончив университет, молодой человек перебрался в Мурманск. 26 апреля 2002 года во время застолья у знакомого по фамилии Редько в ходе ссоры Мамонов несколько раз ударил хозяина в шею ножом. Ранения оказались летальными.

Чтобы избежать наказания, Мамонов заминировал труп, а провода от детонатора замкнул на замок входной двери и скрылся с места преступления Из ориентировки на Дмитрия Мамонова

Мамонов рассчитывал, что его бомбу активируют соседи. Для этого он подстроил потоп, который вынудил их подняться в квартиру Редько и нажать на звонок. Но бомба Мамонова не сработала, соседи открыли дверь запасным ключом. Внутри они обнаружили хозяина без признаков жизни и вызвали милицию. Личность злоумышленника быстро установили, но поймать его за 23 года так и не смогли: 43-летний Мамонов до сих пор находится в розыске.

Киллер-каратист

Время в розыске: более 10 лет

58-летнего украинца Олега Тимошенко (Тимоха) разыскивают одновременно два силовых ведомства — МВД России и МВД Приднестровской Молдавской республики. Его обвиняют в совершении целого ряда преступлений: бандитизме, расправах и уничтожении чужого имущества.

Согласно данным МВД, в Молдове Тимошенко совершил серию заказных расправ и разбоев, а после этого обосновался в Самарской области. В России он вступил в ОПГ преступного авторитета Урузбая и стал в ней штатным киллером.

В составе группировки Тимоха совершал заказные расправы как на территории Самарской области, так и за ее пределами Из ориентировки на Олега Тимошенко

Уроженец Кировограда, Тимошенко не раз был судим и много времени провел за решеткой, но при общении умеет произвести хорошее впечатление. При знакомстве он часто представляется бизнесменом или спортсменом, причем последнее недалеко от истины, так как киллер владеет карате.

Отличительные приметы Тимохи — татуировки на плечах: на левом — сидящий в паутине паук, на правом — кельтский узор. Он свободно общается на русском, украинском и молдавском языках, а также может представляться разными именами.

Неуловимый убийца

Время в розыске: 34 года

Дольше всех в списке самых разыскиваемых преступников находится 55-летний Андрей Самойлов. Следователи полагают, что в ноябре 1991 года он нанес летальные ранения ножом челябинскому бизнесмену Юрию Пестрову, его сыну и невестке. Еще трое родственников, которые находились в квартире в тот день, были тяжело ранены.

Самойлов орудовал не один, а со своим товарищем Владимиром Гапоновым. При этом потерпевший Пестров был хорошо знаком с ними. Сначала милиционеры думали, что расправа как-то связана с деньгами — накануне у Пестрова появились ваучеры одной из финансовых пирамид. Однако эта версия не подтвердилась, так как из его квартиры ничего не пропало. Между тем налетчик Самойлов вскоре после преступления пустился в бега. Он мог уехать в Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО) и стать киллером одной из местных ОПГ.

Вновь о нем заговорили лишь в 1995 году: по одной из версий, именно он открыл огонь из двух пистолетов ТТ по бизнесмену Кожевникову из Сургута, который не хотел платить местным бандитам. Но и тогда киллера не удалось поймать. Три года спустя оперативники вышли на след Гапонова и задержали его. Тот заявил, что Самойлова уже нет в живых, но ему не поверили.

Самойлов жив на сто процентов. Он просто скрывается где-то — очень хитрый Рашид Насибуллин бывший оперативник

Заказчик поджога ТЦ в Коми

Время в розыске: 11 лет

Крупный пожар в торговом центре (ТЦ) «Пассаж» в Ухте (Республика Коми) вспыхнул 11 июля 2005 года. Огонь быстро распространился по лестницам и заблокировал выход на улицу для большинства посетителей — ловушка стала роковой для 25 человек, еще 11 попали в больницу с травмами и ожогами.

Сотрудники правоохранительных органов быстро вычислили поджигателей — 18-летних Антона Коростылева и Алексея Пулялина. На допросе они назвали заказчиками преступления дагестанского бизнесмена Фахрудина Махмудова, двух его братьев и их приятеля Валентина Гаджиева.

Последний, к слову, помог эвакуировать несколько человек из горящего ТЦ — при помощи троса и своей машины он сорвал решетки с трех окон и обеспечил выход из здания на улицу. Суд состоялся в 2013 году. Все четверо обвиняемых получили оправдательный приговор. Однако прокуратура обжаловала это решение, дело направили на новое рассмотрение.

На последующий суд никто из предполагаемых заказчиков пожара не явился. В итоге судья заочно признал Фахрудина Махмудова виновным сразу по нескольким статьям УК РФ — о расправах, участии в ОПГ, а также в незаконном приобретении, хранении и продаже оружия. Его вместе с братьями объявили в розыск и ищут до сих пор.

Волгоградский ликвидатор

Время в розыске: 13 лет

Владимир Шестерин стал членом одной из ОПГ Волгограда в 1990-х годах, а по одной из версий даже возглавил ее. Участники группировки крышевали коммерсантов, а также занимались заказными расправами на территории Волгоградской области. В октябре 2009 года Шестерин получил заказ на вице-президента областной Федерации бокса Станислава Галкина.

Вместе с другим участником ОПГ — 46-летним летним Сергеем Зрячевым — Шестерин достал пропуск в закрытый поселок, где жил Галкин, проник на его участок и открыл огонь из автомата, отправив Галкина на тот свет. После этого преступники скрылись на автомобиле Mercedes. Охранник поселка пытался остановить киллеров и даже стрелял по их машине, но они все равно смогли уехать. Позже они сожгли свой Mercedes, а их личности правоохранительные органы установили только три года спустя.

Зрячева удалось задержать в июне 2012 года — он получил девять лет колонии. А 47-летнего Шестерина, которого, помимо покушения на Станислава Галкина, обвиняют в ряде других расправ, ищут до сих пор.

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Между тем в 2025 году из списка самых разыскиваемых преступников России был вычеркнут уроженец Санкт-Петербурга Семен Ермолинский по кличке Генри — любитель холодного оружия, член банды уральских неонацистов находился в розыске долгих 13 лет. По версии следствия, он входил в Свердловскую ОПГ во главе с юристом Василием Федоровичем.

Ее участники называли себя «чистильщиками» — они устраивали по области «рейды» и расправлялись с мигрантами, сутенерами и наркоторговцами. Всего на счету «чистильщиков» -- 16 расправ, в том числе нападение на бригадира асфальтоукладчиков, гражданина США Джорджа Карра Якубяна и коммерсанта из Кургана.

В апреле 2012 года неонацисты расправились со снайпером и участником чеченской войны Владимиром Кустовым, который входил в конкурирующую группировку. Кустова задушили, а затем облили бензином и сожгли.

ОПГ Федоровича правоохранительные органы разгромили в 2012 году

После арестов подельников Ермолинский бежал в Алжир, а через год, когда у него кончились деньги, перебрался на Украину, где, по одной из версий, собирался воевать против ДНР. В 2014 году в сети даже появилось его селфи в камуфляжной форме в лесу. В России все это время Ермолинский находился в розыске, но в 2025 году розыск был прекращен в связи с его смертью.

Однако обстоятельства, при которых он ушел из жизни, пока остаются неизвестными.