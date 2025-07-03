Названо число пострадавших при взрывах под Житомиром

Число пострадавших при двух взрывах под Житомиром на северо-западе Украины увеличилось до 24. Об этом сообщил в эфире телеканала "Рада" глава областной администрации Виталий Бунечко.

Он подтвердил, что еще два человека не выжили. Последствия взрывов локализуют до сих пор: пожарные тушат очаги возгорания. Накануне вечером в селе Березина на трассе близ Житомира прозвучали два взрыва. Сначала сообщалось, что это случилось на заправке, а огонь перекинулся на автобус.

Власти заявили, что два человека получили несовместимые с жизнью травмы, еще 15 пострадали. Кроме того, взрывами были повреждены частные дома. На 126-м километре автодороги М-06 Киев - Чоп (вблизи села Березина, Житомирской области) было перекрыто движение в обоих направлениях.

Патрульные обеспечивали безопасность и регулировали дорожное движение. Позднее стало известно, что взрывы под Житомиром произошли на территории двух производственных объектов, оба предприятия были полностью уничтожены.