Азербайджанскую семью выдворили из РФ из-за устроенной сыном драки

Конфликт между подростками в Санкт-Петербурге привел к выдворению из России семей 13-летнего зачинщика драки и его 15-летнего соучастника. Об этом пишет «Фонтанка» со ссылкой на пресс-службу регионального главка МВД РФ.

Журналисты отметили, что инцидент произошел 30 июня у станции метро «Улица Дыбенко». Двое сверстников, живущих по соседству, договорились о встрече, чтобы выяснить отношения. Один из них, иностранец, пришел не один, а с группой поддержки.

В итоге, 16-летнему жителю Петербурга пришлось противостоять трем противникам. После драки он был экстренно госпитализирован в клинику.

Его отец рассказал журналистам, что подростки из компании снимали происходящее на видео, а его сын после одного из ударов потерял сознание.

По факту произошедшего следственными органами ГСУ СК России по Петербургу было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Глава СК Александр Бастрыкин взял дело на свой контроль.

«Полицейские оперативно установили зачинщика драки, 13-летнего гражданина Азербайджана, который вместе с семьей по решению полиции был выслан в страну исхода», — пояснили в МВД.

В пресс-службе заметили, что в среду, 2 июля, правоохранители опросили и 15-летнего гражданина Азербайджана, участвовавшего в драке. В отношении него и его семьи приняты аналогичные меры.