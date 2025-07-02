Две семьи мигрантов из Азербайджана выдворили из России после драки в Петербурге

Две семьи граждан Азербайджана выдворены из России после того, как их несовершеннолетние сыновья избили 16-летнего петербуржца. Зачинщиком конфликта признан 13-летний подросток, который вместе с 15-летним соучастником и их родными депортирован на родину. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МВД РФ.

«Конфликт между подростками в Санкт-Петербурге привел к депортации двух семей граждан Азербайджана. 30 июня 16-летний россиянин госпитализирован с травмами после драки, спровоцированной перепиской в соцсетях», — сообщает пресс-служба главка.

Ее цитирует «РИА Новости».

По данным полиции, 13-летний гражданин Азербайджана, с которым у пострадавшего возникла ссора в интернете, пришел на встречу не один, а с двумя друзьями. В результате избиения 16-летний подросток получил ссадины и ушибы.

Правоохранители оперативно установили личность зачинщика, после чего его семья была выслана из страны. В среду аналогичные меры приняты в отношении 15-летнего участника драки — его вместе с родственниками также депортировали в Азербайджан.

Инцидент с депортацией семей граждан Азербайджана из Санкт-Петербурга произошел на фоне обострения российско-азербайджанских отношений: ранее в Азербайджане были задержаны российские журналисты и IT-специалисты, а Москва направила официальный запрос о предоставлении доступа к ним. На этом фоне МИД РФ призвал Баку вернуться к стратегическому союзничеству и решать возникающие вопросы дипломатическим путем.