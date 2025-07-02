Два предприятия уничтожены в результате взрывов вблизи Житомира

Два производственных объекта уничтожены после мощных взрывов в районе села Березина под украинским Житомиром, сообщает глава Глубочицкой общины Сергей Сокальский.

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"Я слышал два взрыва, два очень мощных", – цитирует его ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

По его словам, причины происшествия "абсолютно непонятны", но на месте уже работает следственная группа. По предварительным данным, в результате инцидента есть погибшие и пострадавшие.

Ранее местные СМИ заявили о мощном взрыве на АЗС в Житомире. После этого появилась информация, что взрывов была два и они произошли на территории одного из складов промышленного предприятия.