В Белгородской области совершено разбойное нападение на автомобиль

Полиция возбудила уголовное дело о разбойном нападении с применением оружия на территории Белгородского района Белгородской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Около 02:00 мск во вторник в полицию обратился житель региона 1979 года рождения. Он сообщил, что во время движения на автомобиле на него было совершено нападение с применением огнестрельного оружия, а также похищены денежные средства.