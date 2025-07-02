Арестован восьмой обвиняемый в убийствах участник азербайджанской группировки Екатеринбурга
Ленинский районный суд Екатеринбурга определил меру пресечения для восьмого фигуранта дела азербайджанской группировки по делу об убийствах прошлых лет.
Ленинский районный суд Екатеринбурга избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для Азиза Абасова, который стал восьмым фигурантом дела об убийствах прошлых лет, передает ТАСС. Информацию об этом предоставили в пресс-службе суда.
Суд рассмотрел ходатайство следователя и постановил арестовать Абасова до 19 июля 2025 года. В материалах суда отмечено, что именно такая мера необходима на период следственных действий. Подробности самого уголовного дела и роль Абасова пока не раскрываются.
Ранее СК России сообщал, что один из подозреваемых в убийствах прошлых лет в Екатеринбурге раскрыл следствию подробности преступлений и помог установить причастных к делу лиц. СК также сообщил, что шестерым фигурантам дела азербайджанской преступной группы в Екатеринбурге предъявлены обвинения.