Мужчина лишился кистей рук при взрыве коробки в Копейске

В городе Копейск Челябинской области произошел взрыв неустановленного предмета, возбуждены уголовные дела о покушении на убийство и незаконном хранении боеприпасов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на региональные ГУМВД России и СУ СК РФ.

Инцидент произошел в среду, 2 июля, около 13.00 (11.00 мск) на улице Жданова.

По данным следствия, взорвался предмет, который переносил в руках мужчина 1964 года рождения.

«[У горожанина] разорвало две кисти. На данный момент на месте взрыва работают спецслужбы», — сообщили очевидцы в соцсетях.

Пострадавшего экстренно госпитализировали, в клинике ему ампутировали кисти обеих рук.

Следователями и следователями-криминалистами проведен осмотр места происшествия, назначены судебные экспертизы. В ходе обысков в жилье мужчины обнаружены обрез охотничьего ружья, составные части патронов, две банки с компонентами пороха, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

«Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 30, пунктом «е» частью 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство, совершенное общеопасным способом), частью 1 статьи 222 УК РФ (незаконное хранение оружия и боеприпасов)», — отметили в СУ СК.

В местных чатах появилась информация, что мужчина якобы что-то подобрал с земли — черную барсетку, коробку, пакет. Позже источник в правоохранительных органах заметил, что пострадавший ничего не брал — взорвался тот предмет, который он нес изначально.

Журналисты уточнили, что горожанин находится в шоковом состоянии, ничего объяснить не может. Вместе с тем, о нем известно, что он был судим, но в тюрьме не отбывал наказание — суд отправлял его на принудительное лечение.

Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.