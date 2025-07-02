Подростки, изнасиловавшие мальчика бутылкой в лагере, остаются на свободе

Подростки, подозреваемые в изнасиловании мальчика пластиковой бутылкой в российском спортлагере, остаются на свободе. Об этом со ссылкой на источник сообщает RT.

Три мальчика, которых подозревают в надругательстве над младшим ребенком, в данный момент находятся дома. Им не запрещено выходить за пределы места проживания.

После завершения следствия органы опеки смогут обратиться в суд с ходатайством о помещении подростков в центр временного содержания. При этом семьи этих мальчиков характеризуются положительно, а их родители не будут привлекаться к ответственности, поскольку в момент происшествия дети находились под надзором сотрудников лагеря.

На текущий момент по факту произошедшего следственные органы возбудили уголовно дело по статье о халатности в действиях должностных лиц летнего оздоровительного учреждения. Предварительно, бездействие сотрудников лагеря привело к совершению преступлений в отношении малолетнего.

Инцидент произошел в спортивном лагере «Сосновый бор» под Красноярском. Предварительно, трое подростков в возрасте от 11 до 13 лет дважды изнасиловали десятилетнего мальчика бутылкой из-под минералки, а также неоднократно его избивали.