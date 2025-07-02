В загоревшейся в Москве машине находился ветеран КГБ

В Старопименовском переулке в центре Москвы загорелся В автомобиле, загоревшемся в Старопименовском переулке в центре Москвы, находился 80-летний ветеран КГБ СССР. Пенсионера спасла его дочь, сообщает Telgram-канал Mash.

Женщина, которая сама является бывшей сотрудницей спецслужб и владелицей автомобиля, успела вытащить отца из горящей машины. В беседе с журналистами она рассказала, что в июне проводила техническое обслуживание автомобиля — заправляла кондиционер и меняла сигнализацию.

По словам очевидцев, взрывов было несколько, при этом сгорели две машины.

По данным «Осторожно, новости», автомобиль взорвался из-за технической неисправности. Огнем повреждены две машины. Пострадавших нет. Пожар потушен. Автомобили залиты белой пеной.

Автомобиль взорвался в центре Москвы

Также в Тракторозаводском районе Челябинска автомобиль, внутри которого была женщина и двое детей, загорелся на ходу. Инцидент произошел во дворе дома по улице Культуры.