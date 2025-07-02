Шести задержанным в Екатеринбурге азербайджанцам предъявили обвинение в убийстве. Об этом сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко, передает РБК.

По ее словам, фигуранты дела входили в преступную группу, которая была «причастна к ряду особо тяжких преступлений в Екатеринбурге». Все задержанные — выходцы Азербайджана, но являются гражданами России. Они совершили убийства в 2001, 2010 и 2011 годах.

Им предъявлены обвинения по статьям об убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, об убийстве по найму и о покушении на убийство по найму. В СКР отметили, что один из обвиняемых уже дал «подробные показания по обстоятельствам преступлений во время проверки показаний на месте». Кроме того он изобличил своих соучастников.

Напомним, что фигуранты дела были задержаны в Екатеринбурге 27 июня. Они были заключены под стражу в СИЗО по 19 июля 2025 года. При этом двое из задержанных скончались. По итогам судмедэкспертизы, проведенной азербайджанской стороной, было установлено, что мужчины умерли от посттравматического шока. Однако данная ситуация привела к обострению в отношениях Москвы и Баку. В республике были задержаны сотрудники агентства «Sputnik Азербайджан» и еще восемь россиян по подозрению в транзите наркотиков.