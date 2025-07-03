Землетрясение зафиксировано на юго-западе Японии

Землетрясение магнитудой 5,5 произошло у островов Токара, расположенных на юго-западе Японии, сообщило национальное метеорологическое управление страны.

Очаг землетрясения залегал на глубине 20 км. Угроза цунами не объявлялась, отмечает ТАСС.

Информации о пострадавших пока нет.

Отметим, что накануне там же был зафиксирован подземный толчок магнитудой 5,5. Всего за полторы недели в Японии зарегистрировано почти 900 землетрясений. Так, ранее на юго-западе Японии ранее зарегистрировали сейсмический толчок магнитудой 5,2 в районе Кагосимы.