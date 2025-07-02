Землетрясение произошло в популярной у российских туристов стране

На западе Турции произошло землетрясение магнитудой 4,3. Толчки ощущались даже в Стамбуле, где в некоторых домах покачивались люстры, пишет РИА Новости.

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По данным сейсмологов Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий, эпицентр землетрясения находился в районе Гемлик. Очаг залегал на глубине 13 км.

В свою очередь специалисты обсерватории Кандилли оценили магнитуду в 4,4 и определили очаг на глубине 7 км.

Глава МВД Турции Али Ерликая в соцсети Х сообщил, что специалисты приступили к оценке ущерба. Негативных последствий на данный момент не обнаружено.

До этого японское правительство предупредило население о высокой вероятности разрушительного «мегаземлетрясения» в ближайшие годы. По данным экспертов, подводный разлом Нанкайский желоб может стать источником катастрофы и вызвать цунами высотой более 20 метров. Предположительный ущерб от этого бедствия оценивается в триллионы долларов.

Согласно оценкам правительственной комиссии, вероятность мощного землетрясения силой от 8 до 9 баллов в этом регионе в течение следующих 30 лет составляет от 75 до 82%.