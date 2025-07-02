Молодых россиян из спортивного клуба обвинили в отработке приемов на прохожих

Следователи возбудили уголовное дело о хулиганстве в отношении группы молодых людей из Стерлитамака, которые отрабатывали боевые приемы на случайных прохожих. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) по Башкирии.

Информация о группе юношей появилась в социальных медиа. В публикации указано, что молодые люди занимаются в спортивном клубе, а после тренировок отрабатывают приемы на случайных прохожих.

Происходящее попало на видео.

Ранее в Санкт-Петербурге мужчина с ножом набросился на случайного прохожего, а потом скрылся с места преступления.