В США рабочий застрял в неисправной промышленной печи и не спасся

Рабочий американского завода не выжил, застряв в сломанной промышленной печи, сообщает CBC News.

© Газета.Ru

Несчастный случай произошел 30 июня на заводе по производству круп в Перривилле, штат Миссури. Днем в полицию города поступило сообщение о том, что рабочий застрял в промышленной печи, которая в тот момент не работала, так как была неисправна.

Когда правоохранители и спасатели смогли добраться до пострадавшего, тот уже не дышал. Реанимационные мероприятия не помогли. Полицейские опознали мужчину как Николаса Лопеса Гомеса, 38-летнего гражданина Гватемалы. Известно, что мигрант проработал в компании девять лет и получил травму, которая привела к летальному исходу. Пока не ясно, как он оказался в ловушке. Причины инцидента устанавливаются.

До этого заключенный из бразильской тюрьмы Рио-Бранко попытался сбежать из тюрьмы, но застрял в стене. Он застрял в самодельном туннеле, который сам же рыл в течение двух дней. Используя всего лишь ручку от метлы и гвоздь, мужчина аккуратно просверлил бетонную стену, полагая, что отверстие достаточно велико для его побега. Охранники обнаружили заключенного, когда его верхняя часть тела свешивалась вниз, а торс был зажат в узком проеме. После спасения мужчине оказали первую помощь и вернули обратно в камеру.