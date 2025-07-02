Российские следователи предъявили обвинение участникам преступной группы, причастным к ряду особо тяжких преступлений в Екатеринбурге. Об этом в среду, 2 июля, рассказала официальный представитель Следственного комитета России (СКР) Светлана Петренко.

Как уточняется в официальном Telegram-канале Следкома, среди фигурантов уголовного дела — Мазахир Сафаров, Акиф Сафаров, Аяз Сафаров, Ахлиман Гянджиев, Шахин Лалаев и Бакир Сафаров. Все они являются гражданами Российской Федерации. Им вменяют совершение наемных убийств по мотиву раздела сфер влияния в бизнесе, а также из личной мести.

Один из обвиняемых дал подробные показания по обстоятельствам преступлений и изобличил своих соучастников. Суд поместил фигурантов под арест.

Ранее сообщалось, что после задержания в Екатеринбурге фигурантов указанного дела — выходцев из Азербайджана — официальный Баку назвал это расследование "актом насилия, направленным против азербайджанцев по этническому признаку". Азербайджанские правоохранители начали задерживать российских журналистов под надуманными предлогами. Москва выразила протест против таких действий.

Между тем предводитель киевского режима Владимир Зеленский попытался использовать в своих интересах возникшую между Россией Азербайджаном напряженность. Зеленский поспешил высказать "соболезнования Азербайджану в связи с убийством на территории России братьев Сафаровых".