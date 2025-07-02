В СК назвали мотив убийств, вменяемых задержанным в Екатеринбурге азербайджанцам

Мотивом убийств, в которых обвиняются задержанные в Екатеринбурге уроженцы Азербайджана, стал конфликт из-за раздела сфер влияния в бизнесе. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

"По данным следствия, обвиняемые, входившие в состав преступной группы, причастны к убийству в 2001 году Ю. Пашаева, который скончался от полученных колото-резаных ран; покушению на убийство по найму Ф. Ширинова в 2010 году и убийству в 2011 году гражданина Азербайджанской Республики И. Гаджиева. Мотивом указанных преступлений, как полагает следствие, стал раздел сфер влияния в бизнесе, а также личная месть", - сказала она.

Появились шокирующие подробности убийства, в котором обвиняют азербайджанцев

Позже в ведомстве сообщили, что один из задержанных в Екатеринбурге уроженцев Азербайджана изобличил других фигурантов дела об убийствах.