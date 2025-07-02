В центре Москвы потушили пристройку к супермаркету «Евроспар»

По предварительным данным, причиной пожара стали огневые работы, проводившиеся на кровле здания. В результате этих работ произошло тление утеплителя в подкровельном пространстве.

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До прибытия пожарных подразделений из здания самостоятельно эвакуировались около 40 человек.

В результате пожара никто не пострадал.

Напомним, ранее пожарные ликвидировали возгорание на месте крушения самолета в Подмосковье. Тем временем мальчика, которого прохожий бросил головой об пол в Шереметьево, вывели из комы.