Спасатели тушат пожар в здании в центре Москвы

На Старой Басманной улице в центре столицы произошло возгорание на кровле административного здания. Об этом в среду, 2 июля, сообщили в пресс-службе МЧС Москвы.

© Вечерняя Москва

— В административном здании на Старой Басманной улице в ходе огневых работ на кровле произошло тление утеплителя в подкровельном пространстве, — рассказали в Telegram-канале ведомства.

По данным ТАСС, возгорание произошло в пристроенном к дому супермаркете. Административное здание экстренно покинули 40 человек. Никто из людей не пострадал. Спасатели работают над тушением возгорания.

Ранее пожарные спасли жизни 19 человек после возгорания помещения консьержа в центре города. Спасатели помогли людям спуститься с верхних этажей и потушили пламя. Среди спасенных были три ребенка.