Мужское тело с ветеранским жетоном нашли в российском регионе

В парке города Волжский Волгоградской области нашли избитого мужчину без признаков жизни. Об этом сообщает V1.RU.

Мужчина лежал рядом с памятником жертвам политических репрессий. Предварительно установлено, что его забили насмерть. Среди вещей потерпевшего обнаружен ветеранский жетон. На месте работает следственно-оперативная группа. Личность мужчины устанавливается.

Ранее сообщалось, что двух россиян осудили за похищение, избиение и вымогательства. Установлено, что в сентябре 2024 года они заставляли мужчину передать им 500 тысяч рублей. Ему удалось спастись.