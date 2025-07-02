Раскрыто, какое наказание вынесли боксерше, угостившей орангутанга вейпом

Администрация Кубанского государственного университета физической культуры, спорта и туризма (КГУФКСТ) приняла меры в отношении боксерши Анастасии Лучкиной, которая ранее дала покурить вейп орангутангу. Об этом «Абзацу» рассказали в администрации вуза.

Как уточняется, в КГУФКСТ запросили от боксерши объяснения этого поступка. Подчеркивается, что Лучкина опубликовала извинения. Ей будет вынесено взыскание. По словам проректора по учебной работе вуза Алексея Тарасенко, в учреждении есть специальное положение о вынесении дисциплинарных взысканий в отношении обучающихся.

«Там – от замечания до отчисления. Но это будет рассмотрено на заседании комиссии совета студенческого самоуправления. Участие в сборной университета пока приостановим», – подчеркнул собеседник.

Проректор считает, что история Лучкиной должна стать уроком для всех студентов. Она предостерегает их от необдуманных действий, которые могут нанести ущерб репутации учебного заведения, добавил он.

Ранее в крымском зоопарке боксерша Анастасия Лучкина дала орангутангу вейп. Она опубликовала соответствующее видео в соцсетях. Лучкина, представляющая Южный и Северо-Кавказский федеральные округа на соревнованиях по боксу в легком весе, гуляла по парку «Тайган». В какой-то момент она дала вейп орангутангу.