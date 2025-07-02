У главы МВД Ингушетии прошли обыски

В Ингушетии прошли обыски у главы МВД по республике Михаила Коробкина. Следственные действия проводились в рамках уголовного дела о хищении федеральных средств. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах региона.

Предварительно, речь идет о многомиллиардном хищении денег, предназначенных для работы ведомства. По словам собеседника агентства, два месяца назад были задержаны руководители финансовых отделов МВД Ингушетии различных уровней.

По данным источника РЕН ТВ в правоохранительных органах, Коробкин подозревается в коррупции, ущерб оценивается в 500 млн рублей.