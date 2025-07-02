Таможенники нашли наркотический мармелад у пассажира в Шереметьеве

У прилетевшего в Москву из Таиланда мужчины в аэропорту Шереметьево обнаружили мармелад с наркотическим веществом. Об этом «Вечерней Москве» в среду, 2 июля, сообщили в пресс-службе ФТС России.— Шереметьевские таможенники обнаружили мармелад с каннабисом у 38-летнего гражданина России, прибывшего из Бангкока, — рассказали в пресс-службе ведомства.

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Обнаружить незаконное вещество удалось благодаря работе собаки по кличке Егоза. Сотрудники таможни нашли в чемодане у россиянина банку с наркотическим мармеладом весом 22 грамма.

Проведенная экспертиза подтвердила, что в составе этой сладости находится наркотическое средство тетрагидроканнабинол, оборот которого в России запрещен. В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Гражданину грозит от трех до семи лет со штрафом до одного миллиона рублей.

Ранее таможенники в Шереметьеве изъяли у пассажира золотую цепь весом два килограмма. Ее стоимость оценивается в 8,6 миллиона рублей. В отношении иностранца возбудили уголовное дело.